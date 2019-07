6 juli – Dylan Groenewegen, Dylan Groenewegen, Dylan Groenewegen. De hele etappe gaat het maar over één renner: Dylan Groenwegen. Over hoe snel Dylan Groenewegen is, hoe onverslaanbaar Dylan Groenewegen is, dat Dylan Groenewegen onmogelijk kan verliezen. Het is vandaag verboden om zinnen te schrijven of te spreken zonder dat de woorden Dylan en Groenewegen erin voorkomen, want het is de dag van Dylan Groenewegen. (O ja, de rit wordt gewonnen door Viviani.)