Het verhaal van alleskunner Van Aert is bijzonder in het kwadraat

1 september Zelf om de ereplaatsen meedoen lukte hem niet meer, maar Bauke Mollema kwam vanmiddag ‘gewoon’ in de groep der favorieten over de finish in Orcières-Merlette. Bij de eerste aankomst bergop van deze Tour de France eindigde hij als dertiende, in dezelfde tijd als winnaar Primoz Roglic. ,,Het was een zware dag met een heel explosief einde.”