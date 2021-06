Hevig bloedende Steven Kruijswijk is ‘okay’ en zegt ‘sorry’

Medisch Centrum West: het plan van Jum­bo-Vis­ma is door rampstart al volledig in duigen gevallen

7:19 De woede regeert in het peloton. Ook de derde dag in de Tour de France ontaardde in chaos en valpartijen. Jumbo-Visma beleefde de zwartste dag van allemaal, met de opgave van Gesink en een zware val van kopman Roglic. ,,Als vader zou ik niet willen dat mijn kind aan professioneel wielrennen zou doen.’’