‘Hij daalde alsof hij niet bang was te sterven’

,,Steven Kruijswijk is een bedeesde jongen. De Nederlandse klassementsrenner waar voor de Tour het minst over gesproken werd. Waarbij we op de een of andere manier door Tom Dumoulin en zijn prestaties misschien wel een beetje vergeten zijn dat hij bijna de Giro van 2016 had gewonnen. Die jongen begon in de twaalfde etappe aan een ongekende solo.



,,Steven Kruijswijk wint niet veel. Sterker nog: Steven Kruijswijk wint bijna nooit. Een ritje in de Ronde van Zwitserland, dat is het wel. Zijn solo in de Tour, op de Alpe d’Huez nota bene, was hij nooit van plan. Hoe het zou eindigen wist hij dus ook niet. Maar daar in de Alpen toonde hij ballen, uiteindelijk zeventig kilometer alleen weg – langer dan de kortste bergetappe. Het had zijn zege moeten zijn, maar het lukte niet. Dat is zonde, toch is het een dag om te koesteren. Dumoulin sprintte mee om de zege, maar de meeste mensen zullen zich de aanval van Kruijswijk herinneren.