Historische ontknoping: Pogacar rijdt Roglic uit gele trui in tijdrit

Om 14 minuten over vijf rolt Roglic van het startpodium in Lure voor de tijdrit van iets meer dan 36 kilometer. Daarna krijgt de Tour een slot zo spannend dat niemand voor ogen had gehouden. Drie weken lang leek Roglic niet te kraken, maar in een man tegen man gevecht van iets meer dan 36 kilometer bewees Pogacar het tegendeel.



Al bij het eerste tussenpunt na iets meer dan 14 kilometer was Roglic al 13 seconden van zijn voorsprong kwijt. Op het tweede tussenpunt zijn er nog maar 21 tellen over. Pogacar en Roglic wisselen beide van fiets voor de zes kilometer lange klim. Bergop vergrootte Pogacar zijn voorsprong, zoals hij zich al de hele Tour een plaaggeest voor Roglic toont als de weg omhoog loopt.



Jumbo-Visma was de hele Tour ongezien dominant, Pogacar wist zich daar in de bergetappes als enige aan te ontworstelen. Het bleek een voorteken voor de tijdrit op de voorlaatste dag. In de einduitslag stonden met Tom Dumoulin, Wout van Aert en Primoz Roglic drie renners in de top 5, maar tegen de supersonische tijdrit van Pogacar konden ze zich niet wapenen. Dumoulin gaf als nummer 2 in de daguitslag 1'21 toe, terwijl Roglic liefst 1'56 verloor, waardoor Pogacar met een voorsprong van 59 tellen op landgenoot Roglic aan de slotetappe naar Parijs begint.