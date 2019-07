Hoe Egan Bernal de eerste Tour voor Colombia won

Podium als hoofdprijs De Tour van Kruijswijk: ‘Ik wilde iets tastbaars hebben’

21:09 Voor Steven Kruijswijk (32) is de derde plek in de Tour de France achter Egan Bernal en Geraint Thomas een hoofdprijs. Een bekroning voor jarenlange volharding en eerzucht. ,,Dat het op de laatste dag is gelukt, is een grote opluchting.‘’