‘Ik heb wel even nodig om te snappen wat hier gebeurd is’

De 22-jarige Colombiaan gaat morgen als eerste van zijn land in het geel door Parijs rijden. ,,Hij is een vriendelijke jongen die niemand pijn wil doen en bovenal een ongelooflijk talent’', vertelt Ineos-teambaas Dave Brailsford na de laatste bergrit over zijn pupil Bernal. ,,Hij heeft gereden als een groot kampioen.‘’



Vanzelf was het niet gegaan, vervolgde Brailsford. ,,Aanvankelijk was Bernal wat teleurgesteld na zijn tijdrit. Maar naarmate de ronde vorderde, is hij beter gaan rijden. Bovenal is hij altijd rustig gebleven en hij heeft zijn kansen afgewacht. Dat kenmerkt een echte winnaar. Ongetwijfeld gaan we nog vaak van hem horen.”