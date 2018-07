'Ik kom ooit terug voor de eindzege'

Met zijn tweede plek in de Tour de France achter winnaar Geraint Thomas heeft Tom Dumoulin (27) opnieuw de Nederlandse wielergeschiedenis herschreven. Maar of hij ooit de Tour wint, blijft de vraag. ,,Ik besef dat het heel goed mogelijk is dat het nooit gebeurt.''

Quote Een etappe winnen en weer op het podium staan na zo'n Giro, ik had daar vooraf direct voor getekend Tom Dumoulin Door Daan Hakkenberg



Het is twaalf minuten over half acht wanneer Tom Dumoulin op de Champs-Élysées op het podium staat naast geletruidrager Geraint Thomas, die zijn ploeggenoot Chris Froome aan de andere kant naast zich weet. Fotocamera's flitsen onophoudelijk. Weer heeft Dumoulin een mijlpaal bereikt. Opnieuw herschrijft hij de Nederlandse wielergeschiedenis. Na zijn unieke Giro-zege vorig jaar is Dumoulin nu de eerste Nederlander op het Tourpodium sinds 1990.



Een podiumplek waarvan Dumoulin twee dagen eerder nog vreest dat hij 'm kwijt kan raken. Dumoulin is boos en gefrustreerd. Na tijdverlies in de laatste bergrit op Primoz Roglic komt zijn tweede plek in gevaar. Tot overmaat van ramp is hij de volgende ochtend, de dag van de afsluitende tijdrit, zijn snelpak met regenboogstrepen kwijt. Opnieuw paniek. Een gepensioneerde naaister van de kledingsponsor van Sunweb maakt in allerijl een compleet nieuw pak.

Zijn zege in de tijdrit is een sterk staaltje veerkracht. Dumoulin herpakt zich op een manier zoals hij dat al vaker heeft gedaan. Denk aan zijn zilveren medaille in de olympische tijdrit, nadat hij een paar weken eerder in de Tour een polsbreuk heeft opgelopen. Of hoe hij in de Stelvio-etappe kakkend in de berm zit, maar weigert zijn roze trui op te geven en uiteindelijk de Giro wint. ,,Toen ik aan de tijdrit begon, heb ik geprobeerd elke gedachte uit te bannen die me af kon leiden. De Tour was al een succes voor mij en mijn team. Maar om het af te maken met zo'n gestoorde dag was heel speciaal.''

Volledig scherm PARIS, FRANCE - JULY 29: Winner of the Tour, yellow jersey Geraint Thomas of Great Britain and Team Sky surrounded by second place Tom Dumoulin of the Netherlands and Team Sunweb and third place Chris Froome of Great Britain and Team Sky during the final podium ceremony following stage 21 of Le Tour de France 2018 between Houilles and Paris - avenue des Champs-Elysees (116 km) on July 29, 2018 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) © Getty Images

Opnieuw wordt Dumoulin tweede. In de Giro is Froome beter, nu Thomas. Maar voor teleurstelling is geen plek. ,,Als iemand mij na zo'n zware Giro verteld zou hebben dat ik een etappe zou winnen en weer op het podium zou staan, had ik daar direct voor getekend. Thomas was in de vorm van zijn leven. Hij heeft geen enkele fout gemaakt, hij is nooit in de problemen gebracht. Door niemand, ook niet door mij.''

Sky beschikt over een enorm budget en kan de beste renners kopen. Is dat een nadeel voor jou en je team?

,,Natuurlijk. Maar voor deze Tour en de afgelopen Giro's die ik reed, maakte het geen verschil. Uiteindelijk hangt het ook af van de benen van de leider. In de Tour en Giro had Sky ook de sterkste renner. Je team kan nog zo sterk zijn, als je de benen niet hebt om de grote aanvallen in de laatste kilometers te volgen, verlies je tijd.''

Deze Tour werd door jouw ploeg als een experiment benaderd. Wat moet er verbeteren om de Tour te kunnen winnen?

,,In de toekomst wil ik een keer voor de winst gaan, dus moeten we kijken wat mogelijk is en waar we kunnen verbeteren. Maar niemand had gedacht dat ik het zo goed zou doen in deze Tour. Inclusief ikzelf.''

Houd je er rekening mee dat de mogelijkheid op een Tourzege zich nooit meer aandient? Gezien de concurrentie en de opkomst van jonge renners als Egan Bernal.

,,Je weet inderdaad niet weet wat er de komende jaren gaat gebeuren. Het is te makkelijk om te zeggen: omdat ik elk jaar vooruitgang boek, win ik volgend jaar of het jaar daarna zeker de Tour. Zo makkelijk is het niet. Ik besef heel goed dat het mogelijk is dat het nooit gebeurt. Dat dit mijn hoogtepunt was. Daarom geniet ik van dit moment.''

,,Ik ben pas 27 jaar en vind mezelf te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden. Waarschijnlijk rijd ik er volgend jaar één. De laatste twee jaar heb ik me gericht op de Giro en het zou een logische beslissing zijn om me volgend jaar te focussen op de Tour. Maar het hangt ook af van het parkoers. Als dat van de Tour absoluut niet bij me past en dat van de Giro wel, dan ga ik meer dan graag terug naar de Giro.''