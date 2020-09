Ineos-duo kleurt laatste bergetappe, Roglic overleeft moeiteloos

De Sloveen van Jumbo-Visma zag slechts speldenprikken voorbijkomen op de laatste zware klim van de dag. In het gezelschap van zijn naaste belagers Tadej Pogacar en Miguel Ángel López kwam hij op een kleine twee minuten van het Ineos-duo over de streep.



Rigoberto Uran en Adam Yates waren de grootste slachtoffers in deze laatste Alpenrit en zijn in het klassement gepasseerd door de Spanjaarden Mikel Landa en Enric Mas. Tom Dumoulin finishte in de groep-Roglic en blijft negende.



Kwiatkowski en Carapaz waren samen het sterkst van een omvangrijke vroege vlucht, waar Marc Hirschi uit verdween vanwege een val in de afdaling. De twee Ineos-ploegmaten hadden alle tijd om hun feestje te vieren en kwamen nagenoeg samen over de streep. De jury wees Kwiatkowski als ritwinnaar aan. Carapaz neemt op zijn beurt de bolletjestrui over van Pogacar.