Ineos met Van Baarle naar Tour, Movistar mikt op Mas en EF maakt lijst met selecties compleet

Pogacar ziet geen Pogacar-tijd­perk: ‘Van der Poel, Evenepoel, Van Aert, er komt een geweldige generatie’

Pas 22 jaar, nu al twee eindzeges in de Tour de France en zijn overmacht is enorm. Toch is een ‘Tijdperk Pogacar’ misschien niet zo waarschijnlijk als het nu lijkt. De Sloveen zelf: ,,Het wordt een geweldige generatie de komende jaren en het wielrennen wordt anders dan het was.’’

19 juli