Jasper Philipsen niet bestraft door jury na ‘staaltje intimideren’ richting Pascal Eenkhoorn

Met videoEen opvallend beeld in de achttiende etappe van de Tour de France . Terwijl Pascal Eenkhoorn op de tweede klim van de dag een aanval plaatst, springt Jasper Philipsen op zijn wiel. De drager van de groene puntentrui is het niet eens met de aanvalspoging van de Nederlander en snijdt hem zelfs af.

De achttiende etappe is een geschiedenisloze etappe tot het moment dat Eenkhoorn de sprong probeert te maken naar de drie koplopers Victor Campenaerts, Kasper Asgreen en Jonas Abrahamsen. Philipsen ziet de Nederlander versnellen en doet een inspanning om Eenkhoorn terug te halen. Hij gaat naast hem rijden, roept Eenkhoorn wat toe en snijdt hem zelfs de pas af.

Eenkhoorn liet zich overigens niet imponeren door de Belg die al vier ritten wist te winnen en het in Bourg-en-Bresse opnieuw op een sprint aan wilde laten komen. Amper een paar kilometer later maakte hij alsnog de aansluiting bij de koplopers. Met redelijk succes: hij werd tweede in de daguitslag achter Kasper Asgreen en deed het twee posities beter dan Philipsen.

,,Ik werd toen ik de eerste keer aanviel een beetje lastiggevallen door Philipsen. Als wij willen koersen mogen wij koersen. Het laat zien dat wij hier zijn om te koersen. Caleb Ewan is weg, dan moet je het op zo’n manier proberen", aldus Eenkhoorn. ,,Dan ben ik die brutale Nederlander. Ik ken Jasper ook wel goed. Ik pakte hem daarna beet en zei ‘dit slaat nergens op, dat gaan we niet weer doen’. Volgens mij was hij een beetje geïrriteerd, kan gebeuren.”

Staaltje intimideren

Ploegleider Marc Wauters van Lotto Dstny had ook gezien hoe Eenkhoorn werd gehinderd. ,,Het was een staaltje intimideren”, vond Eenkhoorns ploegleider. ,,Helaas voor hem werkt dat bij Pascal niet. Hij krijgt er juist energie van.”



Ook Philipsen, die door de jury niet werd bestraft, reageerde. ,,Ik wilde graag sprinten vandaag en wilde niet meer renners in de kopgroep hebben. Het was niet arrogant of slecht bedoeld.”

