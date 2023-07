Jonas Vingegaard berust in tijdsverlies op Tadej Pogacar: ‘Hij verdiende het’

Het verschil in het algemeen klassement bedraagt nog zeventien seconden, in het voordeel van Vingegaard. ,,We rijden allebei op een heel hoog niveau. De etappes die me beter liggen komen er nog aan”, keek de kopman van Jumbo-Visma alvast even vooruit. ,,Het belooft een felle strijd te worden. Ik zal er alles aan doen om te triomferen in Parijs.”



Pogacar, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2020 en 2021, sprak van een 'goede dag’. ,,Ik voelde dat mijn benen goed waren, dus ik dacht: waarom niet aanvallen? Ik ben heel blij om tijd terug te nemen en hem onder druk te zetten”, verklaarde Pogacar bij France 2. ,,Het doel is de gele trui.”