Jonas Vingegaard blij met tijdwinst in Tour de France: ‘Maar Tadej Pogacar geeft nooit op’

Met videoParijs is nog ver en de Tour duurt drie weken, maar op de vijfde dag werd er door Jonas Vingegaard al een enorme tik uitgedeeld aan Tadej Pogacar. De Deen pakte in de eerste echte bergrit van deze 110de Tour de France meer dan een minuut op de Sloveen. ,,We hebben de hele dag volle bak gekoerst.”

Jumbo-Visma stuurde drie mannetjes mee in de grote kopgroep van meer dan dertig man. Wout van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot zaten er allemaal bij, terwijl Team UAE Emirates alleen Marc Soler meestuurde. De ploeg van Pogacar en Adam Yates moest daardoor alleen het achtervolgende werk opknappen, want met de uiteindelijke ritwinnaar Jai Hindley zat er een gevaarlijke klant mee.

,,Misschien had ik niet helemaal verwacht dat het zo zou lopen vandaag”, zei Benoot na afloop van de etappe bij de NOS. ,,Maar ik wist aan het begin van de etappe wel dat het een speciale dag zou worden. We hebben de hele dag volle bak gekoerst, maar als kopgroep nooit echt veel tijd gekregen. Ik denk dat UAE Team Emirates zich wel heeft laten verrassen door wie er in de voorste groep zaten. We wisten dat we op deze manier UAE onder druk konden zetten en ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn.”

Uiteindelijk bleef Hindley als enige uit die grote groep over. Vingegaard finishte als vijfde in een groepje met vroege vluchters en pakte 1.04 minuut tijdwinst op Pogacar, die als achtste eindigde. ,,Dat wil zeggen dat hij nu veertig seconden voor hem staat”, rekende Benoot snel uit. ,,Het is vandaag natuurlijk beter om tijd te pakken dan te verliezen, maar de Tour duurt nog lang.”

Vingegaard: 'Gevecht tot in Parijs’

,,Heel mooi, ik ben er superblij mee", zegt Vingegaard over zijn tijdwinst. ,,Maar Tadej geeft nooit op. Het wordt een gevecht tot in Parijs”, voorspelde de Tourwinnaar van vorig jaar. ,,Het plan was om één of twee man mee te hebben in de vroege ontsnapping, het waren er zelfs drie”, vertelde Vingegaard bij de bus van zijn ploeg. ,,Het was een soort verdedigingslinie want dit leek ons niet de perfecte rit voor mij. Maar op de laatste klim voelde ik dat ik goede benen had en zei tegen Sepp (Kuss) dat hij de kop moest nemen. En ik besloot iets verder aan te vallen.”



Vingegaard had, zo zei hij, niet gelet op Pogacar. ,,Of ik zwakte bij hem zag? Nee, ik heb niet op hem gelet. Ik kijk alleen naar mezelf.”

‘Had niet meer de benen’

,,Ik had in de laatste 500 meter van de Marie Blanque simpelweg niet meer de benen. Het is niet opperbest, maar we staan er nog steeds goed voor. Ik zat op mijn limiet. Ik denk dat we elke dag nog kunnen verbeteren”, aldus Pogacar, die deze week zijn eerste wedstrijdmeters maakt sinds zijn val in Luik-Bastenaken-Luik.

