Jonas Vingegaard blijft in het geel na knotsgekke etappe in Tour de France, Carlos Rodríguez wint in Morzine

De veertiende etappe in de Tour de France is uitgedraaid op een prachtige strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Op de laatste van vijf beklimmingen viel Pogacar aan, maar brak Vingegaard niet. De ritoverwinning ging naar Carlos Rodríguez, die in de afdaling naar Morzine wegreed.

Het peloton was amper uit Annemasse vertrokken of de wedstrijd werd al stilgelegd. Een massale valpartij in een flauwe, vermoedelijk natte, bocht zorgde voor veel leed in het peloton. Louis Meintjes en Antonio Pedrero konden direct niet verder, later volgde ook nog de opgave van Esteban Chaves. De koers werd na slechts zeven kilometer koers stilgelegd om weer voldoende ambulances achter en voor het peloton te hebben. Na een oponthoud van een halfuur ging de etappe weer verder.



Niet heel veel later werd er opnieuw gevallen. Ditmaal met Romain Bardet (19de in het klassement) en James Shaw als slachtoffers. Maar er werd ook gekoerst. Veel aanvalspogingen draaiden op niets uit, ook een poging van Lars van den Berg. De Nederlander van Groupama-FDJ liet zich goed van voren zien in de beginfase. Maar toen een kopgroep van 22 weg probeerde te rijden, wist alleen Wout Poels de Nederlandse eer hoog te houden. Veel voorsprong kreeg de groep niet: Jumbo-Visma hield het tempo in het peloton erg hoog met als doel om Pogacar langzaam maar zeker te slopen.

Jumbo-Visma legt kaarten op tafel

Giulio Ciccone beleefde een prima dag en pakte op de eerste twee beklimmingen van eerste categorie de volle buit: tweemaal 10 punten voor de Italiaan. Ook de tussensprint was een prooi voor de renner van Lidl-Trek, maar Ciccone werd net als Thibaut Pinot vooral gek van het feit dat Jumbo-Visma de kopgroep amper ruimte gaf. Terwijl Ramon Sinkeldam in de remmen kneep en na Fabio Jakobsen voor de tweede Nederlandse opgave zorgde, maakten de overige deelnemers vaart richting de voet van de Col de la Ramaz, een lange klim van eerste categorie.



Op die klim werden alle vroege aanvallers stuk voor stuk gegrepen. Jumbo-Visma trok zich nergens iets van aan en legde het peloton haar wil op. Slachtoffers vielen er niet in de top van het klassement op de voorlaatste klim, wel moest de eerder op de dag gevallen Tom Pidcock met een achterstand van een halve minuut aan de afdaling richting de voet van de Joux Plane beginnen. Een kolfje naar de hand van de technische alleskunner, zou je denken. Toch lukte het de Brit niet meer om aan te sluiten. Van Aert trok voorin stevig door en hield het tempo verschrikkelijk hoog.

Volledig scherm Jumbo-Visma op kop. © BELGA

Pogacar doet teken

Bij het opdraaien van de 11,6 kilometer lange klim van buitencategorie was er plots geen geel-zwart meer voorin het peloton te zien, maar nam Team UAE Emirates het initiatief over. De groep werd uitgedund, maar aangevallen werd er lange tijd niet. Sepp Kuss reed zich vervolgens leeg voor zijn kopman, maar de échte versnelling kwam na een teken van Pogacar aan het adres van ploeggenoot Adam Yates, die de kop nam en flink aan de boom schudde. Alleen Pogacar en Vingegaard konden volgen.

De verwachte aanval van Pogacar volgde niet veel later. Pogacar pakte drie seconden, misschien wel vijf, maar Vingegaard gaf niet op en knokte zich terug. Zij aan zij begonnen ze aan de laatste kilometer van de Joux Plane. Ook met de wetenschap dat er een belangrijke sprint te wachten stond. In die sprint werd het een chaos door het verkeer vóór de renners. Net op het moment dat Pogacar wilde versnellen, werd hij gehinderd door motoren. Luttele seconden later ging Vingegaard aan en pakte hij drie seconden tijdwinst op Pogacar.

In de 12 kilometer lange afdaling naar Morzine keken Pogacar en Vingegaard vooral naar elkaar. Carlos Rodriguez kon profiteren en sloot samen met Adam Yates weer aan. De Spanjaard liet de twee kemphanen direct achter en nam in de afdaling alle risico’s. Het resulteerde voor de 22-jarige Spanjaard in de tweede Ineos-zege op rij, nadat Michal Kwiatkowski vrijdag al mocht juichen. Pogacar won de sprint om plek twee en zorgde er daardoor voor dat aan het eind van de dag Vingegaard één seconde heeft gewonnen op Pogacar. Het verschil is nu dus tien seconden, met zondag wederom een zware bergrit op het programma.

Volledig scherm Carlos Rodriguez. © AP

Liveblog bekijk belangrijke updates Carlos Rodríguez wint de 14de etappe! Twee op een rij voor Ineos Grenadiers. Carlos Rodríguez rijdt naar winst in Morzine, nadat gisteren al Michal Kwiatkowski wist te winnen.



Daarachter sprint Pogacar naar de tweede plek voor Vingegaard, en doet hij dus weer wat terug. Laatste kilometer Pogacar en Vingegaard wachten op Yates. De winst gaat dus naar Rodriguez, dat kan niet anders. Nog 2,5 kilometer Pogacar daalt als een malle en sluit bijna aan bij Rodriguez. Het verschil: 3 seconden. Pogacar wil de bonificatieseconden pakken én natuurlijk de dagzege. Nog 4 kilometer Rodriguez heeft in de afdaling 13 seconden op Pogacar en Yates. Dat ziet er goed uit voor de renner van Ineos Grenadiers. Nog 7 kilometer Rodriguez rijdt weg en neemt alle risico's in de afdaling. Hij pakt een mooie voorsprong op Pogacar en Vingegaard. Yates moet een gaatje laten. Nog 9 kilometer Rodriguez en Yates wurmen zich langs de motoren en sluiten aan. Motoren rijden weer in de weg Rodriguez en Yates kunnen niet eens aansluiten. Motoren rijden overal en bepalen het wedstrijdbeeld. Dit kan toch niet?! Nog 10 kilometer Pogacar en Vingegaard dalen samen. Rodriguez en Yates volgen op maar 15 seconden. Om dagwinst is er dus nog alles mogelijk, in de strijd om het geel heeft Vingegaard virtueel nu 12 seconden voorsprong. Vingegaard pakt drie seconden tijdwinst De Deen pakt drie seconden tijdwinst op de top van Joux Plane (en doet een zaak in het bergklassement, voor wat het waard is). In het sprintje is Vingegaard net iets sneller. Ongelooflijk! Motoren houden aanval Pogacar tegen Pogacar probeert aan te vallen, maar omdat motoren te dicht op de renners zitten, kan hij niet demarreren. Kilometer tot de top Rodriguez volgt op 55 seconden van de twee leiders, maar dat is al op te grote afstand. Vingegaard en Pogacar kijken naar elkaar. Nog 13,5 kilometer Vingegaard rijdt naast Pogacar. Ze staan bijna stil. Pogacar dringt Vingegaard de kop op. Vingegaard komt weer terug De drager van het geel sluit aan! Nog 14 kilometer 5 seconden is het verschil, 2,1 kilometer tot de top. Pogacar rijdt niet weg Vingegaard blijft op 4 seconden hangen. Vergeet niet: op de top liggen er 8, 5 en 2 bonificatieseconden klaar. Pogacar kan dus daar al een zaakje doen. Hij heeft 9 seconden achterstand in het klassement. Nog 15 kilometer Wat een strijd. Het gat blijft slechts 3 luttele seconden. Vingegaard geeft zich niet gewonnen Pogacar heeft 3 seconden, maar Vingegaard lijkt zich terug te knokken. Aanval Pogacar! Vingegaard eraf Tadej Pogacar valt op 3,5 kilometer van de top aan, Vingegaard geeft direct terrein prijs. Het is 20 meter. Nog 16 kilometer Nog 4 kilometer klimmen. Yates rijdt op kop met Pogacar en Vingegaard in zijn wiel. Rodriguez rijdt op 10 seconden, Hindley op 40 seconden, Simon Yates en Pello Bilbao op 1.32 minuut. Pogacar geeft een teken Hij lijkt aan te geven: versnel maar, Adam. De winnaar van de rit in Bilbao versnelt en schudt flink aan de boom. Alleen Pogacar en Vingegaard kunnen volgen.

Volledig scherm Vingegaard in het geel. © REUTERS

