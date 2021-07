Jonas Vingegaard, van visafslag naar Tourpodium

Door Daan Hakkenberg



Op de top van de Col du Portet is Tadej Pogacar in elkaar gezakt en ligt gestrekt op het asfalt. Zijn vijfde aanval – of was het de zesde? – is goed genoeg voor de ritzege, maar de geletruidrager is afgesloten van de buitenwereld. Zodra hij opkrabbelt en rechtop zit, voelt hij direct een hand op zijn schouder. Jonas Vingegaard, wie anders? De jonge Deense kopman van Jumbo-Visma houdt Pogacar niet alleen bergop nauwlettend in de gaten. Ook na de streep verliest Vingegaard de gele trui niet uit het oog en komt nog even snel de felicitaties overbrengen.