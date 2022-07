Jonas Vingegaard weerstaat aanvallen Tadej Pogacar, Michael Matthews wint weergaloze Tour-etappe

,,De etappe is het verhaal van mijn loopbaan; het ging zo vaak op en neer”, zei Michael Matthews na afloop. ,,Maar mijn mijn vrouw en mijn dochter bleven in mij geloven. Ik ben zo vaak teruggeslagen, en weer opgestaan. Deze zege is voor mijn dochter. Ze is vier jaar oud. Ik wilde haar laten zien waarom ik zo vaak weg ben en waar ik dat voor doe.”

,,Ik werd er keihard afgereden", was Bauke Mollema eerder bij de NOS. ,,Ik was niet goed genoeg, zo simpel is het. Het kostte me veel kracht om in de ontsnapping te komen en in de finale was ik gewoon niet goed genoeg. Ik heb onderweg geprobeerd wat te herstellen, maar ik moest al snel passen.”