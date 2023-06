Joop Zoetemelk: ‘Dat ik hier in Frankrijk in de achtertuin zit, heb ik te danken aan de fiets’

met video Marianne Vos grijpt net naast tweede ritzege in Tour de France Femmes: ‘Zij had de beste benen’

Cecilie Ludwig heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De renster van het geplaagde FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope kwam in de 133 kilometer lange etappe van Reims naar Épernay als eerste over de streep. Marianne Vos werd in een sprint verslagen, maar blijft wel in het bezit van de gele trui.