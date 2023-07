Jordi Meeus stunt en sprint naar ritwinst op Champs-Élysées, Jonas Vingegaard wint de Tour de France

De slotrit in de Tour de France saai? Nee, hoor. Vandaag was het vanaf het moment dat de renners het plaatselijke circuit opdraaiden puur genieten. Tadej Pogacar had namelijk zin in een fijne afsluiter na drie weken koers en plaatste een mooie aanval. Hij kreeg Nathan Van Hooydonck mee, maar de ploegmaat van Jonas Vingegaard nam slechts één keer over. Na een moedige poging werd Pogacar weer gegrepen. Het draaide zoals verwacht op een massasprint uit. Alle ogen waren gericht op Jasper Philipsen die voor de vijfde keer een rit kon winnen, maar het liep anders. Jordi Meeus, met Danny van Poppel als lead-outman, drukte zijn wiel met een ultieme jump eerder dan zijn vriend en landgenoot over de meet en boekte zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Philipsen, die op gang werd geholpen door Mathieu van der Poel, werd tweede. Dylan Groenewegen strandde zes jaar na zijn zege op Champs-Élysées op de derde plek. Cees Bol werd vijfde.

,,Ik wist dat er meer mogelijk was dan dat ik tot dusver had laten zien in de sprints", zei de renner van Bora-Hansgrohe na zijn mooiste overwinning uit zijn loopbaan. ,,Vandaag liep alles perfect. Ik ben heel blij om het af te maken. Ik voelde me goed vandaag. Vanaf het moment dat we volgas gingen voelden mijn benen heel goed. Ik had het wiel van Pedersen te pakken en kwam uit zijn slipstream. Zo kon ik het afmaken. Dit is pas mijn eerste Tour. Echt een onbeschrijfelijk gevoel.”