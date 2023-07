Jordy Bloo winnaar van het Wielerspel 2023

TourspelJordy Bloo heeft het Wielerspel 2023 van De Stentor gewonnen. In de slotetappe bleef het spannend tot de laatste meters. Erik Hofsink deed nog een ultieme poging om Jordy van de eindzege af te houden, maar verder dan de dagzege kwam Erik niet. Jordy hield uiteindelijk een marge over van 25 punten. Tom Hofsink, die lang aan de leiding ging in het wielerspel, eindigde in het algemeen klassement op vijfde positie.

Dagklassement

Erik Hofsink kwam in de slotetappe nog dicht bij het geel, maar de achterstand op Jordy Bloo bleek toch net iets te groot. De dagzege is natuurlijk ook een mooie prijs en over die uitkomst bestond zondagavond geen enkele twijfel. Marijn Bruggeman, zesde in het algemeen klassement, kwam zondag als tweede over de streep met 1.267 punten.

Volledige top 10 na etappe 21: 1. Erik Hofsink (1.279 punten)

2. Marijn Bruggeman (1.267 punten)

3. S. Ensink (1.265 punten)

4. Louise van den Bosch (1.259 punten)

5. Mark Raijmaekers (1.251 punten)

6. Corrie Witte (1.247 punten)

7. Tellegen-Lohschelder (1.247 punten)

8. Laurens Pas (1.239 punten)

9. Jesse van Essen (1.239 punten)

10. Erik Kolkman (1.239 punten) Klassement van De Stentor

Algemeen klassement

Jordy Bloo heeft het wielerspel van deze krant gewonnen. Met 7.020 punten bleef hij achtervolger Erik Hofsink met 25 punten voor. Tom Hofsink leek lange tijd op weg naar de eindzege, maar hij zag zijn voorsprong in de laatste dagen geleidelijk minder worden. Zaterdag nam Jordy Bloo al de leiding over in het algemeen klassement. En die gele trui stond hij niet meer af. In het landelijke klassement eindigde Jordy overigens op de vijfde plaats, waardoor hij net buiten de prijzen viel.

In de voorlopige einduitslag van het wielerspel is al rekening gehouden met de punten die de renners op basis van het eindklassement hebben behaald. In het verleden is de uitslag een dag later weleens veranderd, door bijvoorbeeld een wijziging in de rituitslag of herrekening van de puntenverdeling in het eindklassement. Om die reden houden wij nog een kleine slag om de arm. Mocht de uitslag toch nog wijzigen, dan zullen wij daar uiteraard over berichten.

Volledige top 10 na etappe 21: 1. Jordy Bloo (7.020 punten)

2. Erik Hofsink (6.995 punten)

3. Jordin Holsappel (6.874 punten)

4. Douwe Roeland (6.874 punten)

5. Tom Hofsink (6.858 punten)

6. Marijn Bruggeman (6.854 punten)

7. A. Bruggeman (6.840 punten)

8. Peter Meijer (6.830 punten)

9. Gert Jan Snel (6.826 punten)

10. S.H. Hoogenboezem (6.797 punten) Klassement van De Stentor