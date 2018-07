Jubileumrit naar Hollandse berg

De klim staat sinds de jaren 70 en 80 bekend als de 'Hollandse berg', maar die benaming is de laatste jaren alleen nog van toepassing op de vele Nederlandse wielerfans die er een plekje langs het parcours hebben. Van de acht Nederlandse etappeoverwinningen ter plekke boekte Gert-Jan Theunisse in 1989 de laatste.



Tom Dumoulin slaagde gisteren bijna in zijn opzet de bergetappe naar La Rosière te winnen. De vraag is of hij een dag later opnieuw zo'n inspanning kan leveren en voor een nieuwe Nederlandse ritzege kan zorgen. De etappe is loodzwaar met in totaal drie beklimmingen van de buitencateogorie, naast de Alpe ook de Col de la Madeleine en de Col de la Croix de Fer. Het peloton, met de Brit Geraint Thomas in het geel, vertrekt rond half een. De finish wordt verwacht rond half zes.