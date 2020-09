Jumbo-Visma kan eindzege ruiken: ‘Paar dagen doorharken en dan zijn we er’

Bij Robert Gesink overheerste blijdschap na afloop van de pittige bergrit. ,,Volgens mij ging het goed”, aldus de Varssevelder, die opnieuw lang het peloton op sleeptouw nam. ,,Een paar dagen nog flink doorharken en dan zijn we er. Dus dat is allemaal goed nieuws.” ,,Er stond veel op het spel vandaag”, wist Sep Kuss, die in de groep favorieten over de streep kwam en op de steile stukken weer van waarde was voor zijn kopman. ,,Het vraagt veel mentale energie voor de Tourzege te rijden. We zijn blij met het verschil nu.”

Tevredenheid ook bij Wout van Aert. ,,Primoz heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement vast weten te houden, dat is het voornaamste”, aldus de Belg die deze Tour al twee etappes won. ,,Morgen moeten we attent zijn en doorkomen. En dan zal het zaterdag beslist worden. Maar als je me nu vraagt is het helemaal klaar.”



Gesink wil nog niet te vroeg de slingers ophangen: ,,57 seconden is mooi, maar hij gaat er nog flink voor moeten knokken in de tijdrit.”