Jumbo-Visma-ploegleider Niermann: Denk dat er van alles kan gebeuren vandaag

Niermann betwijfelt of de klassementsrenners woensdag allemaal al hun ware gezicht laten zien. ,,Met La Planche des Belles Filles wacht donderdag een nog grotere uitdaging. Dus het is even zien wie er vandaag al ‘uit de kast’ wil komen.”



Steven Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma, maakt een goede indruk op Niermann. ,,Al denk ik wel dat de etappes in de Pyreneeën en de Alpen hem straks beter liggen dan nu de ritten in de Vogezen. Het laatste klimmetje is vandaag best wel smal. We moeten nu zorgen dat hij in de finale van voren zit en uit de problemen blijft.”