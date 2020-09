Jumbo-Visma rookt de concurrenten één voor één uit

Door Daniël Dwarswaard



Zijn ogen liggen diep in het gezicht. Om zijn nek zit een handdoek gebonden. Egan Bernal stopt nog heel even en mompelt wat in de microfoon van een Colombiaanse journalist. Hij voelt zich leeg, zijn benen kunnen niet sneller. Er zijn geen excuses, zegt hij. Dan rijdt de Tourwinnaar van vorig jaar de stilte in, op weg naar de bus. De Jumbo-klimtrein heeft hem finaal gesloopt. Bernal verliest ruim zeven minuten, zijn Tour is klaar. Ook landgenoot Nairo Quintana kan de eindzege vergeten.



Ze zijn kapot gereden door een ontketend stel wielrenners in geel en zwart. Het is Wout van Aert, ja de man die ook massasprint wint, die met zijn tempo op de Grand Colombier Bernals droom aan diggelen fietst. Op dat moment heeft Roglic nog de luxe dat Tom Dumoulin én Sepp Kuss nog geen meter kopwerk hebben gedaan.