Kelderman op weg naar top-vijf in alle grote rondes: ‘Ben ik trots op’

In de tijdrit eindigde Kelderman als 26ste. Dat was dus niet genoeg om de Australiër Ben O’Connor van de vierde plek te stoten. ,,Ik ben heel diep gegaan, dit waren de laatste loodjes. Ik had nog iets te winnen en ging er voor. Naar omstandigheden was het wel een goede tijdrit", aldus Kelderman, die nog last heeft van een blessure die hij opliep bij een valpartij in de openingsdagen.



,,Ik heb nog last van m’n elleboog, dat is niet ideaal. Vanaf het begin van de Tour heb ik daar wat last van”, geeft de renner van Bora-hansgrohe aan. ,,Ik dacht dat ik ervan af was. Tijdens zo’n tijdrit denk je daar niet aan hoor, dan doen vooral de benen pijn. Jammer, maar het is zoals het is.”



De Ronde van Frankrijk eindigt morgen met de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs.