Knaven hard over kleinere ploegen-regel: Ik zie niets van meer veiligheid in koers

,,Er zijn allerlei redenen te bedenken die aantonen dat de maatregel geen juiste beslissing is geweest'', ging Knaven verder. ,,Eerst en vooral stoort het me dat er van tevoren nooit overleg is geweest met de renners. Vooral de werkgelegenheid in de wielersport is erdoor in het geding gekomen. De ploegen nemen minder renners in dienst, wat weer tot gevolg heeft dat er minder omkaderend personeel nodig is. Verder dacht men bij de UCI dat er door kleinere teams minder controle is over het koersverloop. Nou, dat heb ik nog niet geconstateerd.''



,,Een mannetje inleveren betekent alleen dat je keuzes moet maken'', legde Knaven uit. ,,Of je laat een klimmer thuis, of je laat een klimmer ook op kop rijden als er tempo moet worden gemaakt. Als we net als in het verleden een negende man hadden mogen meenemen, zou dat waarschijnlijk iemand voor het vlakke zijn geworden. We hebben nu nog steeds de beschikking over hetzelfde aantal klimmers, dus kunnen we straks net als voorheen de wedstrijd controleren. Die ene niet-klimmer die nu thuis zit, zou toch geen bijdrage kunnen leveren in de bergen’’, aldus Knaven, die het ook betreurt dat door het inkrimpen van het peloton in bijvoorbeeld grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zomaar 25 coureurs minder startgelegenheid krijgen. ,,Voor de veiligheid hoeft dat niet. Kijk alleen maar naar de eerste dagen hier in de Tour: er zijn net zoveel valpartijen als vroeger.''