Kragh Andersen bezorgt Sunweb tweede dagsucces na spectaculaire finale

De finale in de straten van Lyon was spetterend, dankzij twee cols van 4de categorie in de laatste kilometers. Team Sunweb, een van de smaakmakers in deze Tour, had opnieuw een vooropgezet plan. Na een aanval van respectievelijk Tiesj Benoot en Marc Hirschi, was het met de demarrage van Kragh Andersen op 2 kilometer van de finish raak. De Deen sloeg een gaatje van 15 tellen en hield dat knap vast tot aan de meet.



Luka Mezgec won daarachter de sprint om de tweede plek, voor Simone Consonni. Peter Sagan, die vandaag met zijn ploeg groenetruidrager Sam Bennett bestookte, moest zich tevredenstellen met een vierde stek. Roglic en de medefavorieten om de eindzege lieten elkaar in deze heuveletappe met rust.

Aanval Bol, Bora kraakt Bennett

In de eerste kilometers van de veertiende rit was er een zeldzaam beeld in deze Tour te zien: een Nederlander die de aanval koos. Cees Bol reed samen met Edwald Theuns vooruit, kreeg even later gezelschap van Stefan Küng, maar liet zich weer inlopen toen Sunweb-ploegmaat Casper Pedersen op komst was en het peloton de benen stilhield. Küng en Theuns keken even verbaasd om zich heen en besloten samen verder te gaan.

Daarna haalde de Bora-hansgrohe-ploeg van Sagan de hamer weer eens tevoorschijn. De Duitse formatie maakte tempo in het peloton, loste Caleb Ewan en groenetruidrager Sam Bennett en haalde vlotjes de twee leiders in; eerst Theuns, even later Küng. De CCC-ploeg, met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin mikkend op een ritzege, stak een handje bij.

Drietrapsraket

Het uitgedunde peloton begon aan de heuvelachtige finale. Team Sunweb, zo ongeveer elke dag meestrijdend om de etappezege, rolde een drietrapsraket uit. Eerst ging Benoot ervandoor, en toen de Belg onder aanvoering van Julian Alaphilippe gegrepen werd, was het de beurt aan ploegmaat Hirschi. De jonge Zwitser, die zijn team deze Tour al een etappezege schonk, kwam ditmaal niet weg.



Maar Sunweb had in Kragh Andersen dus nog een derde troefkaart achter de hand. De jonge Deen, in 2018 winnaar van Parijs-Tours, sprong weg en soleerde in de laatste kilometers naar zijn eerste ritzege in een grote ronde. ,,Het is ongelooflijk”, jubelde Kragh Andersen. ,,We zijn hier met de jongste ploeg van alle deelnemende teams ook met het oog op de toekomst. En nu pakken we al twee ritten. Ik ben echt verbaasd!”



Voor Sagan, die opnieuw een etappe kleurde met zijn ploeg, zat er niet meer in dan een vierde plek. De Slowaak is ingelopen op Bennett in de strijd om groen, maar de achterstand is met 43 punten nog altijd fors. Morgen volgt een zware bergrit met finish op de Grand Colombier, een klim van de buitencategorie. Een dag later is de tweede rustdag.

