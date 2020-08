Kristoff grijpt rit én geel in regenachtig Nice, Bol knap derde

Vlak daarna stokte het tempo in het peloton. Vanwege de gladde wegen rond Nice door de regenval en de vele valpartijen (van onder andere Caleb Ewan, Pavel Sivakov, Julian Alaphilippe en Robert Gesink) die daarop volgden, besloot het peloton, onder aanvoering van Jumbo-Visma-renner Tony Martin, om het rustig aan te doen.



Pas in de laatste twintig kilometer ging het tempo weer de lucht in. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) probeerde het nog even solo, maar ook hij kon de verwachte massasprint niet voorkomen. In een moordend tempo ging een compact peloton de laatste kilometers in.



De tijden voor het algemeen klassement werden opgemeten op drie kilometer van de finish en vlak na dat punt was er weer veel massale valpartij. Een kleine groep -met vooral sprinters- ging sprinten om de dagzege én de eerste gele trui. In de sprint was Kristoff met afstand de sterkste. Wereldkampioen Mads Pedersen werd tweede, Bol knap derde. Sam Bennett eindigde als vierde, Peter Sagan kwam als vijfde over de streep in Nice.



Kristoff begint morgen als klassementsleider aan de tweede etappe, ook rond Nice. Het parkoers is dan echter een stuk zwaarder met onder andere twee beklimmingen van de eerste categorie. Dan zullen waarschijnlijk de toppers voor het klassement uit hun schulp komen.