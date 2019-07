Kruijswijk: ‘Kon niet mee met Pinot, moest schade beperken’

Kruijswijk en Thomas kwamen als 7de en 8ste binnen op 1.22 van etappewinnaar Simon Yates. ,,Het ging weer erg hard vandaag”, zei de renner van Jumbo-Visma direct na de etappe bij de NOS. ,,Ik heb me vastgebeten in het wiel van Thomas. Ik kon niet mee met Pinot, die ging me iets te snel. Dat was niet bij te houden. Toen moest ik me herpakken. Gewoon een kwestie van kop omlaag en zo hard mogelijk naar de streep reden.”