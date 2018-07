Kruijswijk vermoeid en teleurgesteld aan start voor nieuwe rit

,,Ik ben wel vermoeid nog, het was een zware dag'', zei Kruijswijk vandaag voor het begin van de dertiende rit. ,,Als ik de jongens van de ploeg spreek, hoor ik dat zij er hetzelfde aan toe zijn. En van voren in de koers afzien is altijd makkelijker dan wanneer je achteraan zit.''



Kruijswijk kreeg na afloop veel complimenten voor zijn aanvallende manier van koersen. ,,Ik heb heel veel reacties gehad. De teleurstelling overheerst nog wel bij mij omdat ik het niet heb kunnen afmaken'', aldus de Brabander, die achtste staat in het algemeen klassement.



,,Zoals ik me nu voel, heb ik het idee dat er in de Pyreneeën nog wel wat in zit. In de slotweek gaan de echte klappen vallen, al is er al het nodige verschil gemaakt. We moeten wel vaststellen dat Sky met het koppel Froome-Thomas heel sterk is en Tom Dumoulin de sterke jongen in hun buurt is. Zij steken er wel bovenuit.''