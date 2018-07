Laatste bergrit langs mythische cols

Daarna begint het serieuze werk met achtereenvolgens de Col d'Aspin, de Col du Tourmalet, tussendoor de Col des Bordères en dan de Col d'Aubisque, waarvan de top op 20 kilometer van de finish ligt. Daarna is het dalen naar finishplaats Laruns en wordt duidelijk of Tom Dumoulin erin is geslaagd zijn achterstand op geletruidrager Geraint Thomas te verkleinen.



Lourdes kwam vier keer eerder voor in het Tourschema als start-of finishplaats. In Laruns, een klein dorpje nabij de Spaanse grens, was in 1985 de start van een etappe. Na de rit zal duidelijk zijn of er in de individuele tijdrit van zaterdag nog verschuivingen kunnen volgen in de top van het klassement of dat Thomas een veilige marge heeft behouden. Ook de strijd om de derde podiumplaats is nog interessant met de Sloveen Primoz Roglic kort achter de Brit Chris Froome.