Lance Armstrong: ‘Een van de beste prestaties ooit in het wielrennen’

Derde ritsucces voor Sunweb Kragh Andersen is de sterkste en de slimste in Champagno­le

18 september Søren Kragh Andersen heeft na de veertiende ook de negentiende Touretappe op zijn naam geschreven. De Deen sprong in de laatste vijftien kilometer weg uit een omvangrijke kopgroep en viel niet meer stil. Het is voor Sunweb al de derde ritzege in deze Tour.