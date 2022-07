Lastige cols in Tour de France-rit 9: krijgt iemand Tadej Pogacar aan het wankelen?

De duimschroeven worden aangedraaid. Elke bergetappe is deze Tour net wat zwaarder dan de vorige. Vrijdag werd de eerste col van 1ste categorie bedwongen, vandaag liggen er liefst twee op het parkoers. Het is een rit voor renners die hun zinnen op het bollenklassement hebben gezet. Er zijn voldoende punten op te rapen om Magnus Cort na acht dagen uit zijn trui te rijden.



Tot nu toe neemt Tadej Pogacar elke horde gracieus, maar zijn absolute overmacht vertoont de laatste dagen ook wat haarscheurtjes. Bij de start om 12.30 uur in Aigle zal de Sloveen opnieuw alle ogen op zich gericht weten. Leent deze etappe zich voor een verrassingsaanval op het geel? Omstreeks 17.30 uur is de finish en weten we meer over zijn eventuele derde Tour-zege op rij.



Daaraan voorafgaand ontvouwt zich ongetwijfeld een vluchtersverhaal. Waar de boel gisteren werd lamgelegd door een val in het peloton, zal het straks losgaan vanuit de start. Slechts vijf teams hebben samen alle ritzeges opgeëist, wat betekent dat zeventien ploegen nog met lege handen staan. Gezien de vlakke eerste 30 kilometer zal het vermoedelijk even duren voor een groep wegrijdt.