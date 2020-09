Lefevere: ‘Alaphilippe verdient het niet de gele trui zo te verliezen’

Mollema sprint naar zesde plek: ‘Ik ben blij met hoe ik er conditio­neel voor sta’

30 augustus Bauke Mollema finishte vandaag in Nice verdienstelijk als zesde. De renner van Trek-Segafredo, die het kopmanschap deelt met Richie Porte, is blij met het dagresultaat, maar is ook blij dat hij heelhuids door het openingsweekend is gekomen.