Leider Thomas voorspelt: Morgen gaat het gebeuren

Alaphilip­pe pakt tweede Tour-etap­pe: Er kwam een beetje geluk bij kijken

19:34 Voor Julian Alaphilippe voelde zijn tweede ritzege in deze Tour anders dan de eerste. ,,Je eerste overwinning in de Tour blijft je voor altijd bij. Deze is ook mooi, maar er kwam ook een beetje geluk bij kijken. Vandaar een iets andere emotie'', vertelde de Fransman van Quick-Step na zijn winst in de eerste Pyreneeënrit.