LIVE | Drie Belgen vooraan, renners begonnen aan loodzwaar slot

Stentor Tour Wielerspel Zoon Max geeft koploper Postma uit ’s-Heeren­broek goede voorbeeld in Tour Wielerspel

10 juli Jac Postma is uitstekend op dreef in het Stentor Tour Wielerspel. De ploegleider uit ’s-Heerenbroek is de nieuwe leider in het klassement. Hij kreeg het goede voorbeeld van zijn zoon Max.