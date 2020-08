LIVE | Drie vroege vluchters krijgen direct ruimte van sprintersploegen

Quiz | Hoeveel dagen droeg Joop Zoetemelk in 16 Rondes van Frankrijk het geel?

6 juli Het is vandaag precies een jaar geleden dat Nederland in Mike Teunissen na dertig jaar weer eens een geletruidrager mocht begroeten. Hoog tijd voor tien vragen over Nederlanders in het geel. Test je kennis en speel de quiz.