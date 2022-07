LIVE | Groepje van drie vluchters slaat serieus gat met peloton, Vermaerke en Moscon stappen af na valpartij

Met Van Aert in geel draait Jum­bo-Vis­ma overuren: ‘Drie man in de gaten houden is heel veel’

Met Wout van Aert in de gele trui na drie Deense dagen draait Jumbo-Visma overuren. Alsof de ploeg niet al genoeg te doen heeft deze Tour de France. Want in Parijs willen ze zowel het geel als het groen.

4 juli