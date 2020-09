LIVE | Kopgroep met Sagan en Bennett pakt mooie voorsprong op het peloton

De Tour van Dumoulin: ‘Ik ben blij met de benen die ik heb, het gaat nu gewoon niet harder’

8:28 Hij vertrok uit Nice als de grote Tourhoop van Nederland, maar Tom Dumoulin wist al na een week Tour dat hij die verwachtingen niet waar zou maken. Al knechtend voor Roglic, als nummer negen in het klassement, is hij op weg naar Parijs. ,,Ik heb me in het verleden veel beter gevoeld, maar ik ben blij.”