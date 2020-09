LIVE | Kopgroep ziet voorsprong slinken met lastige beklimmingen in aantocht

Van Aert wil voor kans gaan in massa­sprint: ‘Zinnen gezet op deze etappe’

2 september Wout van Aert mag in de Touretappe van woensdag voor zijn kans gaan in de sprint. ,,Ik heb wel mijn zinnen gezet op deze etappe”, gaf de Belgische coureur van Jumbo-Visma voor de start van de vijfde rit in Gap toe. Dinsdag reed Van Aert op de slotklim naar Orcières-Merlette nog lange tijd op kop in dienst van zijn kopman Primoz Roglic.