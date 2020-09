LIVE | Peloton begint aan eerste zware test in Pyreneeën

Podcast | Etappe 7: ‘Het eerste koersuur wordt vandaag heel interes­sant’

4 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag vertelt wind-professor Zonneveld over hoe de wind staat en hij richt zijn aandacht vooral op de laatste 40 kilometer. De vraag is of het peloton zich op mag maken of dat er genoeg sterke mannen zijn die in de lange vlucht voor de overwinning mogen strijden.