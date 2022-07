LIVE | Peloton trekt in etappe 7 naar extreem steile slotklim, ziet Mollema kansen?

met video Tadej Pogacar sprint iedereen uit het wiel en neemt geel over van heldhafti­ge Wout van Aert

Tadej Pogacar heeft de macht gegrepen in de Tour de France. In een spannende finale was de Sloveen ijzersterk en sprintte hij iedereen uit het wiel. Wout van Aert is de gele trui kwijt aan Pogacar, na zelf de hele dag in de aanval te hebben gereden. Michael Matthews werd tweede en David Gaudu derde.

