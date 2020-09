LIVE | Peloton wacht nog één bergrit door Pyreneeën voor rustdag

Nans Peters analyseert eigen ritzege: 'Zakarin daalde als een geit’

5 september Nans Peters boekte vorig jaar een ritzege in zijn eerste Ronde van Italië en hij luisterde vandaag ook zijn debuut in de Tour de France op met een overwinning. Met name bergaf was hij medevluchter Ilnoer Zakarin de baas in de eerste Pyreneeënrit. Peters: ,,Zakarin daalde als een geit.”