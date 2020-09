LIVE | Pogacar in geel naar Parijs, sprinters krijgen laatste kans

Porte in de wolken met podiumplek: ‘Dit is een droom’

15:27 In de schaduw van de machtsgreep van Tadej Pogacar op de voorlaatste dag van de Tour de France was het ook voor Richie Porte een bijzondere dag. De Australiër van Trek-Segafredo belandde door een goed optreden in de individuele tijdrit op de derde plaats in het algemeen klassement. ,,Dit is een droom”, vertelde de 35-jarige Porte, die zondag naast de Slovenen Pogacar en Primoz Roglic (tweede) op het podium staat in Parijs.