LIVE | Strijd om plek in vroege vlucht gaat door op zware Col de la Hourcère

Podcast | Etappe 6: ‘Ik denk dat Reilhan wint vandaag’

3 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag leest Hidde voor uit De Renner, de roman van Tim Krabbé. Thijs legt uit wat De Renner voor hem heeft betekend. En oh ja, oké... Ook nog even over de etappe.