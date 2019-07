LIVE | Teunissen verdedigt geel in ploegentijdrit Tour de France

Pijnlijke schouder hindert Groenewe­gen: ‘Het wordt vandaag even afzien’

14:05 Dylan Groenewegen krijgt het vandaag en morgen lastig in de Tour de France. De sprinter van Jumbo-Visma ging gisteren op een dikke kilometer voor de finish zwaar onderuit en meldde zich vanmiddag met pleisters in in nek en op zijn ledematen bij de teambus.