LIVE | Toeleven naar start in Brussel, Groenewegen topfavoriet voor geel

Hoe Groenewe­gen de beste sprinter ter wereld werd

7:30 Dylan Groenewegen (26) is vandaag de topfavoriet voor winst in de openingsetappe van de Tour, plus het eerste geel. Portret van een veelvraat op de fiets. ,,Hij had toen nog de motor van een Fiat Panda, maar al wel de bluf van een Ferrari.’’