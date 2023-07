LIVE Tour de France Femmes | Peloton loopt in op kopgroep van drie: Kastelijn betrokken bij valpartij

Tourspel Wielerspel 2023: Tom Hofsink behoudt gele trui, maar ziet concurren­tie naderen

Over de eindzege in de Tour de France bestaat na de zeventiende etappe vrijwel geen twijfel meer. In het Wielerspel van De Stentor genoot klassementsleider Tom Hofsink lang van een comfortabele voorsprong, maar de marge is plotseling een stuk minder geworden. Jordy Bloo verzamelde 40 punten meer dan de geletruidrager en dus ligt de strijd weer helemaal open. Ben Nijman ging er met de dagzege vandoor.