LIVE Tour de France | Grote kopgroep begint met kleine voorsprong aan derde klim van loodzware etappe

Opgave Phil Bauhaus

Phil Bauhaus heeft de Tour de France in de zeventiende etappe verlaten. De renner van Bahrain Victorious was in de zware Alpenrit al vroeg achterop geraakt en hield het na ruim 50 kilometer voor gezien. Bauhaus (29) finishte als tweede in de door de Belg Jasper Philipsen gewonnen derde etappe. Daarna volgden nog twee derde plaatsen voor de sprinter, die vroeg in het jaar een rit won in de Tour Down Under.



De Fransman Alexis Renard was al niet meer van start gegaan. Bauhaus, debuterend in de Tour de France, is de 22e opgever. Het peloton telt nu nog 154 renners.