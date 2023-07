LIVE Tour de France | Mooie kopgroep met twee Nederlanders krijgt in Alpenrit ruimte van peloton

Jum­bo-Vis­ma weet dat Vingegaard zichzelf moet overtref­fen: ‘Pogacar reed zijn beste beklimming ooit’

Bij de doorstart van de Tour de France is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar verwaarloosbaar. Bij Jumbo-Visma staan ze voor de taak Pogacar te verslaan, terwijl hij beter is dan ooit. ,,Als dat na drie weken ook nog blijkt, moeten we dat accepteren. Maar zo ver zijn we nog lang niet.’’