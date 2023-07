LIVE Tour de France | Peloton begonnen aan bergrit door Pyreneeën, zware dag voor gehavende Jakobsen

Welkom!

Goedemiddag en welkom in ons liveblog. Na de wandeletappe van gisteren is het vandaag wél tijd voor spektakel. Wat heet: de renners duiken de Pyreneeën in en moeten voor het eerst in deze Tour over een col van buitencategorie. Op het menu: Col de Soudet en Col de Marie Blanque. Komen er verschuivingen in het klassement? Blijft Adam Yates in het geel? Wat is Jumbo-Visma van plan? Hoe goed is Tadej Pogacar op langere beklimmingen? Wie wint de rit? Je leest het al: vandaag is een heerlijke dag om van de koers te genieten. En het mooiste van alles: in ons liveblog mis je helemaal niets!